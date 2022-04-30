التحالف الشعبي للتغيير يؤكد ان تاجيل الانتخابات كان قرارا لألغائها

وطن: اكد التحالف الشعبي للتغير أن قرار تاجيل انتخابات المجلس التشريعي من حيث الأصل كان يقصد منه الغائها وتخفيف الضغط على المطالب بإجراءها كشرط لاستمرار التمويل الخارجي ويمثل ضربة قاصمة للحياة الديمقراطية والحق الدستوري لشعبنا وحرمان الإنسان الفلسطيني من انتخاب ممثليه وقياداته

وافاد التحالف الشعبي من خلال بيان وصل وطن نسخة منه ان تعطيل الانتخابات يظهر الديكتاتورية وسياسة التفرد والاقصاء مما يعني إدامة حالة الفساد والاستبداد التي تتعمق يوما بعد آخر

ودعا التحالف جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والمؤسساتية لرفع الصوت وممارسة الضغط الشعبي والوطني لإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة باسرع وقت ممكن وبدون تأخير أو تعطيل

وفيما يلي نص البيان

التحالفزالشعبي للتغيير

"التأجيل أصبح إلغاء "

بعد بمرور عام على قرار عباس "تاجيل الانتخابات " تبين للقاصي والداني أن القرار الذي أعلنه كان قرار إلغاء مع سبق الاصرار والترصد ، وهذا يؤكد ما كنا قد اعلناه أن الرئيس فاقد الشرعية وانه يمارس الخداع للشعب والمرشحين والكتل الانتخابية ، ولم يكن صادقا وجادا لدى اتخاذ قرار الانتخابات ، بل كان يمارس سياسة شراء الوقت والهاء الناس كما يفعل الان في قضية الرواتب وفي قضايا الوطن والحوارات الوطنية السياسية .

واليوم ونحن بصدد صياغة هذا البيان نقوم بنقاش وبصياغة هذا البيان أطل علينا بقرار باحالة مهمات المجلس التشريعي للمجلس المركزي واعتبار هذا بديلا للمجلس الوطني ، وهذا يكشف نوايا عباس وفريقه بادارة الظهر لاية انتخابات واعتبار الانتخابات والمجلس الوطني والتشريعي جزءا من التاريخ الماضي لشعبنا ، وان ملف الانتخابات ؛ اية انتخابات قد اغلق للابد ، لذا فإننا في التحالف الشعبي للتغيير نؤكد ما يلي :

اولا : أن قرار انتخابات المجلس التشريعي من حيث الأصل كان قرارا مخادعا والقصد منه تخفيف الضغط المطالب بإجراء انتخابات كشرط لاستمرار التمويل الخارجي

ثانيا : جاء قرار الإلغاء ضربة قاصمة للحياة الديمقراطية والحق الدستوري لشعبنا وحرمان الإنسان الفلسطيني من انتخاب ممثليه وقياداته ، فقد عطلت أيضا كل الانتخابات وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني الرئاسية .

ثالثا : أكد قرار الإلغاء على طبيعة عباس الديكتاتورية وسياسة التفرد والاقصاء مما يعني إدامة حالة الفساد والاستبداد التي تتعمق يوما بعد آخر .

وبناء على ماسبق فإننا نؤكد على مايلي

1- نرفض رفضا قاطعا سياسة تدمير الحياة الديمقراطية لشعبنا ونطالب فورا بإجراء انتخابات المجلس الوطني على ان يتولى اعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الداخل المهمات التشريعية .

2- نعتبر ما وصلت إليه حالة القضية الوطنية وتردي المستوى المعيشي والامني لشعبنا نتيجة طبيعية لسياسة التفرد والاقصاء وعقلية الاستبداد التي يواصل تكريسها بها عباس وفريقه .

3- ندعو جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والمؤسساتية لرفع الصوت وممارسة الضغط الشعبي والوطني لإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة باسرع وقت ممكن وبدون تأخير أو تعطيل

التحالف الشعبي للتغيير