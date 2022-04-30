مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس

وطن: اعتدى عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، على مركبات المواطنين عند حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين تجمهروا عند حاجز زعترة العسكري، واعتدوا على مركبات المواطنين، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، تجمهر العشرات من المستوطنين عند مفترق بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى حاجز زعترة العسكري، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

واقتحم المستوطنون بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، تحت حماية قوات الاحتلال التي أغلقت مداخل البلدة.

كما أغلق المستوطنون طريق رام الله-نابلس، بعد أن تجمهروا في الشارع الرئيسي عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.

(وفا)