الاحتلال يؤجل محاكمة حارس الأقصى فادي عليان

وطن: أجلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، محاكمة حارس المسجد الأقصى فادي عليان حتى الـ30 من أيار المقبل.

يذكر أن عليان تعرض أكثر من للاعتقال والإبعاد عن المسجد بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت منزل عليان في قرية العيسوية الواقعة في الشمال الشرقي من القدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة حراس الأقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.