هيئة البترول: لا ارتفاع على اسعار المحروقات خلال شهر ايار

وطن: اعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية انه لن يكون هناك ارتفاع على اسعار المحروقات خلال شهر ايار موضخة ان الحد الاقصى لاسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر ايار في كافة محافظات الوطن اعتبارا من تاريخ 5/1/ 2022 سيكون كما يلي

بنزين 95 6.65 شيكل/ لتر اسطونة 2.5كلغم 14 شيكل

بنزين 98 7.46شيكل/لتر اسطوانة 5 كلغم 65 شيكل

سولار 5.99شيكل/ لتر اسطوانة 48 كلغم 260 شيكل

كاز 5.99 شيكل / لتر لتر الغاز واصل للعقارات والمؤسسات 2.82 شيكل

كيلو الغاز واصل للعقارات والمؤسسات 4.96 شيكل