جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية "أرئيل"

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية، مساء الجمعة.

وقالت القناة "12" العبرية إن "قوة من اليمام والشاباك تمكنت من اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في أريئيل بقرية قراوة بني حسان.

وأشارت إلى أنه جرى العثور بحوزتهم على السلاح الذي نفذت به العملية.

يُذكر أن اثنين من المقاومين يحملان بندقية من نوع (كارلو) نفذا مساء أمس، عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أرئيل" ما تسبب بمقتله فورًا، ثم انسحبا من المكان.