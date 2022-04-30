المفتي: الاثنين أول أيام عيد الفطر

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الإثنين أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1442هجري، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر".

وكان المفتي العام، قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام 1443ه، الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك.