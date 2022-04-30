جامعتا "القدس" و"القدس المفتوحة" تشاركان بحملة "سهم الوفاء للقدس"

وطن: شاركت جامعتي "القدس" و"القدس المفتوحة" في حملة "سهم الوفاء للقدس" خلال شهر رمضان المبارك في اطار تمكين وتعزيز صمود المقدسيين.

واكد الدكتور عماد أبو كشك مدير جامعة القدس على أهمية التبرع لحملة سهم الوفاء للقدس كون المدينة تمر بمنعطف تاريخي حساس مشيرا الى ان الحملة جاءت من اجل دعم التعليم في القدس وترميم المنازل ودعم كافة المشاريع الحيوية.

ودعا أبو كشك العاملين والموظفين والطلبة في الجامعة للمساهمة في حملة الوفاء للقدس.

واكد الطلاب المشاركين في الحملة تضامنهم مع الحملة واعربوا عن استعدادهم للتبرع للحملة للتخفيف عن أهالي المدينة الصامدين.

كما سلم رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي شيكا نقديا لصندوق ووقفية القدس تبرع به العاملون في الجامعة كمشاركة في حملة "سهم الوفاء للقدس" وذلك خلال لقاء عقد في مكتبه برام الله مع وفد الصندوق برئاسة المدير التنفيذي طاهر الديسي.

يذكر ان صندوق ووقفية القدس ومؤسسة قدسنا الإنسانية الخيرية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التنموية والخيرية اطلقوا حملة الوفاء للقدس في بداية شهر رمضان المبارك لجمع التبرعات لخدمة أهالي القدس.