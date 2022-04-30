تجمع الكل الفلسطيني يقدم طعناً جديداً لدى المحكمة الإدارية العليا بخصوص تأجيل الانتخابات العامة

وطن: أعلن مؤسس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمة أنه تم تقديم طعن جديد في القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية، والذي قد صدر بتاريخ 11/10/2021، وفيه قررت المحكمة عدم اختصاصها في النظر في المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات العامة.

وأفاد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بأنه سوف تعقد الجلسة الأولى للنظر في هذا الطعن الجديد في تاريخ 31/5/2022.

وأضاف الدكتور القواسمة أن "اليوم يصادف مرور سنة كاملة على قرار تأجيل الانتخابات العامة بذريعة القدس، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي جدية من قبل القيادة منتهية الولاية لإتمام العملية الانتخابية".

وحول موضوع طارئ آخر في نفس السياق، شدد القواسمة على خطورة القرار بقانون المنوي نشره بخصوص وضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كاملة تحت المسؤولية للمجلس الوطني الفلسطيني. وإصدار هكذا قرار بقانون يعتبر تحولاً خطيراً في السياسية الفلسطينية، بحيث ينوون إنهاء السلطة التشريعية والانتخابات العامة، وتحويلها إلى سلطة غير قانونية استبدادية، لا تحترم القانون الأساسي الفلسطيني، وتهدم كل مفاهيم الديمقراطية والمبادئ الأساسية للنظام السياسي والقانون الفلسطيني، وهذه السياسة سوف تلحق الضرر بكل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا ومشروعه الوطني.

وأضاف القواسمة أن هذا كله يتناقض مع نصوص وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقوانين الفلسطينية، ناهيك عن أن المجلس الوطني الحالي غير قانوني وتشكيلة مخالف للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. لذلك، لا يحق لهذه السلطة المنتهية الولاية والمجلس الوطني غير المنتخب الحديث باسم الشعب الفلسطيني، وعليهم العمل بجدية لإجراء الانتخابات العامة من اجل إيجاد سلطات شرعية منتخبة، تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وإعادة الوحدة الى شطري الوطن وإنهاء الانقسام البغيض.