مسيرة حاشدة في الناصرة لإحياء يوم العمال العالمي

وطن: أحيا أبناء شعبنا داخل أراضي عام الـ1948، اليوم السبت، يوم العمال العالمي، بمسيرة عمالية حاشدة في مدينة الناصرة.

وجابت المسيرة، أحياء المدينة وشوارعها، حيث رفع المشاركون فيها الأعلام الحمراء والأعلام الفلسطينية، واليافطات التي خطت عليها شعارات مثل: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، و "يا عمال العالم اتحدوا"، و"الاحتلال أساس البلاء".

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية لدحر الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات على القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى المبارك، وأدوا الأناشيد الأممية والعمالية في ساحة المهرجان.

واستذكر المتحدثون في كلماتهم شهداء فلسطين، وشهداء لقمة العيش، مجددين العهد في احتضان ودعم الشباب والشابات رافضي الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضة أي شكل من أشكال الخدمتين المدنية والعسكرية.

وفا