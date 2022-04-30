15 إسرائيليا قتلوا بسلسلة عمليات فلسطينية خلال شهر

وطن: ذكر موقع واي نت العبري، أن قتل حارس امن مستوطنة أرئيل الليلة الماضية، رفع الى 15 عدد الاسرائلييين الذين قتلوا في غضون شهر، خلال الموجة الاخيرة من العمليات الفلسطينية.

وبحسب الموقع، فإن تلك العمليات وقعت في نهاية مارس/ آذار، وبداية الشهر الحالي، وتركزت داخل مدن الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن عملية الليلة وقعت في الضفة الغربية.

وأشار إلى مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف بمدينة (تل أبيب)، في السابع من أبريل/ نيسان على يد الشهيد رعد خازم من سكان جنين.

وفي التاسع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، قُتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمدينة "بني براك" نفذها الشاب ضياء حمارشة من سكان جنين.

وقبل ذلك بيومين، قتل ضابطان من قوات ما يسمى "حرس الحدود" برصاص فلسطينيين من سكان أم الفحم هما أيمن وإبراهيم اغبارية، في عملية إطلاق نار بالخضيرة.

وفي الأسبوع الذي سبقه، قتل 4 إسرائيليين طعنًا في بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من سكان النقب.

والليلة الماضية قتل مستوطن اسرائيلي، في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "ارائيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

(المصدر- وكالة صفا)