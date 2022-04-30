الاحتلال يعزل سلفيت ويفجر خط المياه ويقتحم عدة بلدات بالمحافظة

وطن: قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، بان قوات الاحتلال اغلقت مدخل مدينة سلفيت وعزلتها عن الضفة الغربية، وفجرت خط المياه الواصل اليها.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، بلدات بديا وقراوة بني حسان واسكاكا وياسوف وحارس وكفل حارس ودير استيا في محافظة سلفيت.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتدت خلال ذلك على العديد من المواطنين، كما واغلقت مداخل عدد من القرى والبلدات بالمحافظة.

وتشن قوات الاحتلال حملة تمشيط واسعة في مناطق عدة تتركز بمحافظة سلفيت، في محاولة منها للقبض على منفذي العملية التي استهدفت حارس امن بمستوطنة ارئيل عند منتصف الليلة الماضية.