الاحتلال يغلق مدخل سلفيت الشمالي بالسواتر الترابية

وطن: شددت قوات الاحتلال، الليلة، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة سلفيت والقرى والبلدات المجاورة لها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة سلفيت، عقب إغلاق مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

كما شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية على مداخل قرية اسكاكا شرق سلفيت، وبلدة ديراستيا، والطرق المؤدية إلى بلدات وقرى غرب سلفيت.