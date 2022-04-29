مقتل مستوطن قرب ارائيل باطلاق نار

رام الله - وطن: قتل جندي من جيش الاحتلال يعمل حارسا في مستوطنة ارائيل قرب سلفيت مساء اليوم جراء اطلاق النار عليه.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان شخصا داخل مركبة أطلق النار تجاه الجندي الذي يعمل حارسا لمستوطنة ارئيل المقامة على أراضي المواطنين ما أدى الى مقتله.

واضافت ان المركبة التي أطلق منها النار انسحبت من المكان.

واضافت المصادر العبرية ان قوات الاحتلال بدأت عملية تمشيط واسعة وراء شخصين انسحبا من المكان بعد اطلاق النار على الحارس.

واغلقت قوات الاحتلال مدخل محافظة سلفيت بعد عملية إطلاق النار .

وذكر موقع واللا العبري نقلاً عن مراسلها ان التحقيقات الأولية تظهر أن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل حاولوا قتل حارسين وخطف أسلحتهم.