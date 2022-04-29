الأسرة السليمة بحاجة إلى تعاون أفرادها في تلبية احتياجاتها

كتبت الطالبة شذا هاني زبيدية* : الأسرة السليمة في كافة المجتمعات وخاصة في مجتمعاتنا هي المؤثر الأول لقيام مجتمع صالح متكافل، فالبيت الذي يضم أسرة يعد كالجسم المصغر للدولة التي تضم مجتمع، كون الأسرة تتكون من زوجين بشكل أساسي.

وكأي عمل ثنائي حتى يتم نجاحه وليصل للمرحلة اللازمة من الاستقرار والنجاح لا بد من تسليط الضوء على دور كل فرد وسبل التعاون المشترك بين كلا الفردين.



ان التعاون المرضي والمناسب لكل من الزوجين هو الطريق الأوحد والصحيح لقيام أسره أمنه مستقرة قادرة على تخطي مراحل الحياة مهما اختلفت وتعددت ، في التعاون تجد الانجاز السريع دون ان يثُقل مسؤوليته على شخص معين سواء التعاون في اعمال البيت او اتخاذ القرارات اللازمة او تحمل المسؤوليات وتوزيعها على كل فرد بما يستطيع اني يلبي من حاجات لإتمام هذه العلاقة الأسرية ذات الأهمية العالية والتي جاءت وذكرت في كتاب رب الكون حيث قال تعالى :- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾



فلا بد على كل من الطرفين ان يفهم ويكون على دراية بدوره وما يقع عليه من مسؤوليه، ويجب على كلاً منهم ان يدرك كيفية الموازن بين حياته الخارجية وترتيب الأسرة من الداخل.



لنتعرف أكثر على كيفية الية التعاون بين الزوجين وما دور كل منهن تجاه الأسرة من ناحية مادية وتربوية ومعنوية واجتماعية.



قمت بمقابلة زوجين وزوجة وطرحت عليهم 5 أسئلة متعلقة بهذه المواضيع وكانت الأسئلة والإجابات تتلخص كالآتي:

أولا: هل يوجد تعاون بين الزوجين في أعمال المنزل أم تكون مكلفة لشخص واحد وهل يوجد تعاون في مصاريفه؟



كانت الإجابات متشابهة تقريباً حيث كانت الأعمال إلى حد ما ضمن تعاون بين الزوج والزوجة فيها يتقاسمان الأعمال سوياً، حيث ذكرت الزوجة التي أجريت معها المقابلة بأن زوجها يساعدها في أعمال المنزل إلى حد كبير، وذكر زوج بأنه يساعد زوجته في أعمال المنزل إلى حد كبير أيضا حيث قال إنه يساعد في كافة أعمال المنزل وزوج آخر ذكر بأن المسؤولية الكبرى في أعمال المنزل تتولاها الزوجة بسبب الضغط الذي يواجهه في عمله.



أما بالنسبة لمصاريف المنزل ذكرت الزوجة انها تساعد دائما في مصاريف المنزل لأنها تعتبر هذا حباً وواجبا ً لعائلتها وزوجها، أما بالنسبة للزوجين فذكروا أن زوجاتهم أيضاً تساعدان في مصاريف المنزل وأعبائه نتيجة للضغوط الاقتصادية الصعبة ولكن ذكروا أن هذا الشيء كرم منهن وليس إجباراً منهم.



ثانياً: مسؤولية تربية الأبناء والاهتمام بتعليمهم على عاتق من تكون من الزوجين أم يوجد تعاون في ذلك؟



وجدت أن الأب والأم يتشاركان في تربية الأبناء وتدريسهم، حيث ذكرت الزوجة أنها تتشارك مع زوجها في تدريس الأبناء حيث قالت بأن المواد العلمية يتولى موضوعها الأب نظراً لخبرته وهي تقوم بالاهتمام بالمواد الأدبية، وكذلك الآباء فإنهم يهتموا بشكل كبير في تربية الأبناء والتعاون بينهم وبين الزوجات على إنشاء أبناء واعيين ومثقفين.



ثالثاً: كيف يتم حل المشاكل الزوجية، وهل يوجد تفاهم أم تسلط؟



وهنا كانت الإجابات جداً متشابهة حيث أوجد كلٌ منهم أنه يجب التفاهم والنقاش بين الزوج والزوجة في حل المشاكل دون فرض الرأي والتسلط والاستغلال ومحاولة حل المشكلة في كافة الأشكال قبل أن تتفاقم وتزداد حتى تبقى الحياة الزوجية حياة مريحة وناجحة ومثال جيد أمام الأبناء لإنشاء لهم حياة ناجحة أيضاً في المستقبل.



رابعاً: هل تقوم الزوجة العاملة بالموازنة بين عملها داخل المنزل وخارجه؟

حيث كانت إجابة الزوجة نعم، انا أقوم بالاهتمام بعملي في المنزل وخارجة عن طريق تقسيم الأولويات والأمور الأساسية وأدائها على وجهها الصحيح دون تقصير

وذكر الزوجان أن زوجاتهم العاملات يحاولن دائما بالتوفيق بين أعمالهم وذكروا بأنهم يساعدوهم في الاعمال التي يمكن أن تكون فوق طاقتهم او لا يستطيعون أداءها في وقتها.



خامساً: هل يحترم كل من الزوجين مصالح الطرف الآخر وهل يوجد دعم وتشجيع في ذلك؟

وكانت إجابتهم متقاربة حيث أنهم يقومون دائماً بتشجيع بعضهم البعض على الأمور التي تساعدهم في النماء والوصول إلى أهدافهم وغاياتهم مع احترام المصالح والأهداف للعيش في حياة يكون الاحترام والعطاء سائد فيها إلى حد كبير

للوصول إلى فهم أعمق سأطرح عليكم مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال تقريري هذا، يعد التعاون بين الزوجين والألفة والمحبة ومساعدة بعضهم البعض في شتى نواحي الحياة سواء كان من تربية الأبناء أو التعاون في أمور أخرى من أساسيات الحياة الزوجية الناجحة التي تؤدي إلى تماسك كبير بين العائلة مما يؤدي إلى التطور والراحة لهم ولعائلتهم.

* كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية -جامعة النجاح الوطنية