فيديو | رغم القمع والتشديدات الأمنية.. البحرينيون يتظاهرون نصرة لفلسطين

وطن: خرجت عشرات التظاهرات في مختلف المحافظات والمناطق البحرينية طوال الساعات الماضية بدءً من المساء واخرى فجر اليوم وبعد صلاة الجمعة ولازالت التظاهرات مستمرة وذلك في يوم القدس العالمي.

وقد شارك الآلاف من أبناء البحرين رغم الاجواء الامنية القاسية والقمع وتوقعات بسلسلة من الاعتقالات والمحاكمات ولكن رغم كل ذلك خرج البحرينيون للشوارع في مواقع مختلفة للتعبير والتأكيد على وقوف شعب البحرين مع القضية الفلسطينية والاقصى وحقوق الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون العلمين الفلسطيني والبحرين، وهتفوا "شلت أيدي من وقعوا على التطبيع"، وغيرها من الهتافات المناصرة لفلسطين.

ودعت كبرى المرجعيات الدينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم الى "ضرورة التظاهر والاحتجاج على مشروع التطبيع والارتماء في احضان الصهاينة وجاءت الاستجابة كبيرة رغم الظروف الامنية الخانقة".

واكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بأن "هذه المشاركة الكبيرة من قبل البحرينيين للتأكيد على أن خيار ابناء هذا البلد ضد التطبيع والتواجد الصهيوني والالتزام التام بالقضية الفلسطينية ومواجهة مشروع التطبيع".