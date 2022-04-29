مظاهرات ضخمة في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي

وطن: خرجت تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى إحياءً ليوم القدس العالمي.

واحتشد المتظاهرون في ساحة فسيحة شمالي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في 60 ساحة في 13 محافظة أخرى.

وأكد بيان مسيرات يوم القدس العالمي في اليمن أنّ إحياء هذا اليوم هو "إحياء للروح الجهادية والتعبئة العامة في أوساط الأمة لتنهض بمسؤوليتها ضد أميركا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم".

وأشار البيان إلى أنّ "فلسطين قضيةٌ عادلة ومحقة ومصيرُها أن تنتصر، ومصير الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى زوال"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن يتوفر الأمن الاستقرار في المنطقة إلا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود".

وشدد البيان على أنه "لا عذر لأي دولة إسلامية أو شعب مسلم أن يكون خارج معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي والغرب الاستكباري"، لافتاً إلى أن "على الأمة الإسلامية أن تستشعر المسؤولية تجاه العدو الاسرائيلي والأميركي الذي يحاربنا بكل جهده".

وأردف أنّ "المعركة مع العدو الإسرائيلي معركة حضارية مفتوحة في كل المجالات"، مستنكراً "كل مظاهر وخطوات التطبيع مع العدو الإسرائيلي".

وأكد البيان أنّ "التطبيع خيانةً كبرى للقضية الفلسطينية وطعنةٌ غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية"، قائلاً إنّ "خيارات التنصل عن المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في صالح العدو".

وتابع: "نؤكد أننا كشعب يمني جزء أساسي من محور المقاومة والجهاد وسنبقى نتكامل مع كل أحرار الأمة صفاً واحداً ضد العدو الإسرائيلي"، مشدداً على أنّ "قضيتنا المحورية الجامعة هي القدس وفلسطين".

وجدد البيان تأييده "للمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأنّ أي مساس بالأقصى والقدس يعني حرباً إقليمية"، مشيراً إلى أنّ "الشعب اليمني إلى جانب محور المقاومة حاضرٌ لأن يقوم بواجبه في تعزيز هذه المعادلة الجهادية الرادعة".

(الميادين)