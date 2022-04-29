قائد "فيلق القدس": طائرتان مسيرتان إيرانيتان حلقتا فوق فلسطين المحتلة

وطن: كشف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، عن عملية لطائرتين مسيرتين قامت بها طهران فوق فلسطين المحتلة مؤخرا، وهو ما أدى بتل أبيب لإعلان مناورات عسكرية مفاجئة.

وأوضح أن المسيرتين اللتين نفذتا المهمة أدتا لاستنفار عسكري "إسرائيلي" واسع.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن "إسرائيل تهيئ الظروف لتدميرها" من خلال "أعمالها البغيضة" قبل أن يضيف "توقفوا عن أفعالكم الشريرة.. تعلمون جيدا أننا شعب فعل ورد فعل.. ردودنا مؤلمة. إنكم تخلقون الظروف لتدميركم.. لن نترككم.. انتظرونا".

وجاء هذا الإعلان في مناسبة "يوم القدس" الذي شهدته طهران ومدن أخرى، بعد توقف الفعالية عامين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تم التنديد خلالها بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.

واستعرض الحرس الثوري الإيراني خلال المسيرات عددا من صواريخه الباليستية.