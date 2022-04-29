قيود الاحتلال الجديدة على الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية تثير موجة من الغضب

وطن: أعرب خبراء قانونيون وأكاديميون وجماعات حقوق رقمية فلسطينيون عن غضبهم إزاء سياسة الاحتلال القادمة لدخول وإقامة الأجانب في الضفة الغربية المحتلة ، والتي تزيد من تعقيد قواعد التنقل ، وتضيف قيودًا جديدة.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إنها محاولة لتقييد وتتبع سفر الرعايا الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسيطرة على النمو السكاني الفلسطيني والاحتفاظ ببيانات عن مطالبات الأراضي للفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية.

كما تزيد القواعد من تعقيد القيود لدخول الأجانب الذين يرغبون في الزيارة والقيام بأعمال تجارية في الضفة الغربية ولم شملهم والإقامة مع عائلاتهم الفلسطينية أو العمل أو التطوع في الضفة الغربية أو الدراسة أو التدريس في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

ويجب أن يقدم الفلسطينيون من حاملي جوازات السفر الأجنبية معلومات لأغراض التأشيرة على طلب للموافقة قبل السفر والذي يتضمن أسماء وأرقام الهوية الوطنية لأقارب "الدرجة الأولى" ، أو غيرهم من غير الأقارب الذين يمكنهم الإقامة أو الزيارة معهم .

ويقول خبراء الحقوق الرقمية إن المعلومات الشخصية عن المسافرين وعائلاتهم ومعارفهم من المحتمل أن تُستخدم في جهود المراقبة الجماعية وجمع البيانات في لدى حكومة الاحتلال".

وقالت مروة فطافطة، الخبيرة الفلسطينية في مجال الحقوق الرقمية ومحللة السياسات في الشبكة، "إنها عملية مراقبة". "تريد السلطات "الإسرائيلية" ترسيم الدوائر الاجتماعية وممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج بجوازات سفر أجنبية."

وأضافت: "تم بناء نظام تحديد الهوية بالكامل للتحكم في جانبين في فلسطين: الناس والأرض. الآن ، بطريقة ما ، سينطبق أيضًا على الفلسطينيين الذين لهم صلات بالضفة الغربية "..

ويجب على الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أيضًا أن يذكروا ما إذا كانوا يمتلكون أملاكًا أو يمكنهم وراثة بعضها في الضفة الغربية. لم يتم تقديم أسباب لضرورة هذه المعلومات من أجل معالجة طلب الدخول.

ووفقًا للسياسة الجديدة فقط أولئك الذين يزورون الفلسطينيين يجب عليهم الحصول على الموافقة قبل زيارتهم وتقديم المعلومات المذكورة أعلاه.

وتقول الوثيقة أن الهدف من القواعد الجديدة هو "تحديد مستويات السلطة وطريقة المعالجة من الأجانب الذين يرغبون في دخول الضفة الغربية وذلك لأسباب أمنية.

ويخضع الأكاديميون الراغبون في الدراسة أو العمل في أي جامعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، لنظام الحصص والقيود الأخرى على العمل الأكاديمي، وفقًا للوائح الجديدة.

ويحق لـ 150 طالبًا أجنبياً فقط الدراسة في الكليات والجامعات الفلسطينية وحتى ذلك الحين، لا يمكن القيام بذلك إلا في التخصصات المعتمدة مسبقاً.

وتنص الوثيقة على أنه "ستتم الموافقة على طلبات الحصول على تصريح بموجب هذا القسم إذا ثبت أن المحاضر يساهم بشكل كبير في التعلم الأكاديمي، أو في اقتصاد المنطقة، أو في تعزيز التعاون الإقليمي والسلام".

ولا تنطبق نفس القيود على من يسعون للدراسة في المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية "، سواء داخل دولة الاحتلال أو داخل الضفة الغربية.

ويُسمح لحاملي شهادات الدراسات العليا بالتدريس في المؤسسات الفلسطينية لفصل دراسي واحد فقط لكل عام دراسي ، ويُحظر عليهم إعادة التقديم للتدريس لمدة تسعة أشهر. إذا كان المعلم حاصل على درجة الدكتوراه وكانت سلطات الاحتلال تعتبره محاضرًا "متميزًا" ، فيمكنه البقاء لفترات أطول

وقال بصري صالح، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال "تشدد الخناق" بشكل تعسفي على الأشخاص الذين يحاولون دخول الضفة الغربية. وقال صالح إن القيود الإسرائيلية الجديدة "ستجبر العديد من الأساتذة والأكاديميين الذين عملوا لسنوات عديدة في الجامعات الفلسطينية على المغادرة".

وانتقدت جامعة بيرزيت، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في الضفة الغربية، في بيان لها، الإجراءات الجديدة وحثت "جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان" على الانضمام إليها في إدانة "هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي".

المصدر: الجزيرة نت