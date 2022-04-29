الأوقاف الإسلامية: أكثر من 160 ألف مُصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

وطن: أدى الاف المواطنين اليوم صلاة الجمعة اليتيمة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ ساعات الصباح توجه الاف المواطنين الى مدينة القدس لاداء صلاة الجمعة اليتيمة من شهر رمضان في رحاب المسجد الاقصى، رغم إجراءات الاحتلال التنكيلية على الحواجز وفي داخل مدينة القدس.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس ان أكثر من 160 ألف مُصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.

وأصيب صباح اليوم 42 معتكفٍ على الأقل واعتقال عدد من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مصلون بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على الجزء العلوي من الجسم.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارا على المسجد القبلي واعتقلت عددا من المصلين.