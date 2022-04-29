مصطفى البرغوثي لـوطن: القمع الممنهج للمصلين في الأقصى لن يرهب شعبنا بل يزيده إرادة وتصميما على إنهاء الاحتلال

وطن: أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، إن القمع الممنهج للمصلين في المسجد الأقصى ومنع الآلاف من الدخول للقدس للصلاة في "الأقصى"، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيزيده عزيمة وتصميما على إنهاء الاحتلال وإسقاط نظام التمييز العنصري الإسرائيلي.

وقال البرغوثي لـوطن: في يوم القدس العالمي، ورغم المنع والحواجز وصلنا مع عشرات الآلاف للمسجد الأقصى،لكن هناك الآلاف لم يستطيعوا الدخول. مشيرا إلى أن ما يجري أن الشعب الفلسطيني يحمي بأجساده عروبة وإسلامية الأقصى.

وأضاف: اليوم الاحتلال ارتكب نفس الجريمة التي ارتكبها في الجمعة الثانية من رمضان واعتدى بشكل وحشي على المصلين مرة أخرى بإطلاق القذائف عليهم وعلى أجسادهم مما أدى لإصابة 50 مواطنا على الأقل.

وتابع: كما قام جنود الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز بكثافة والاعتداء على المصلين بالضرب والتنكيل بالإضافة الى حشر المصلين في المسجد القبلي وقبة الصخرة، وهو ما يدل عل نهج متواصل من التعدي على حرية العبادة والتعدي على الفلسطينيين.

وأكد أنه رغم المنع والقمع الممنهج تمكنت أعداد كبيرة من المصلين من الوصول للأقصى، حيث يتوقع أن يصل العدد إلى 200 ألف مصلٍ في الجمعة اليتيمة من رمضان.