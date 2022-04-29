الهلال الأحمر 42 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في المسجد الأقصى

وطن: أفاد الهلال الاحمر بالقدس بأن 42 معتكف أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك، صباح اليوم.

وأضاف أنه تم تقديم الاسعاف الاولي للمصابين ونقل 22 منهم لمستشفى المقاصد، أما باقي الاصابات فتم علاجها ميدانياً.

وأوضح أن معظم الاصابات اصابتهم في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد اي إصابات خطيرة.

وأشار إلى أنه اقام مستشفى ميدانيا في باب الاسباط للتخفيف على مستشفى المقاصد والتعامل مع الاصابات التي يمكن علاجها.

وكان هناك عدة انتهاكات من قوات الاحتلال منها منع الطواقم من الدخول للمسجد الاقصى في بداية المواجهات واصابة احد طواقم الهلال الأحمر والاعتداء عليه بالضرب.