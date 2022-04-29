فيديو | إصابات واعتقالات جراء اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه

وطن: أصيب 42 معتكفٍ على الأقل واعتقال عدد من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مصلون بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على الجزء العلوي من الجسم.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارا على المسجد القبلي واعتقلت عددا من المصلين.

وذكر الهلال الاحمر في القدس، أن طواقمه تعاملت مع 42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك، وتم تقديم الاسعاف الاولي للمصابين ونقلهم لمستشفى المقاصد.

وأشار إلى أن معظم الاصابات تركزت في الجزء العلوي من الجسد.



وأضاف أن قوات الاحتلال منعت وأعاقت عمل طواقم الاسعاف التابعة له من الدخول للمسجد الأقصى.