سلطة النقد توضّح أسباب تكرار خصم العمولة من حسابات عدد من الموظفين

وطن: أعلنت سلطة النقد عن مراجعتها شكاوى عدد من الموظفين بشأن قيام بعض البنوك باستيفاء عمولة تحويل راتب عن الراتب والمستحقات بشكل يخالف التعليمات الصادرة عنها.

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن نتيجة الفحص بينت أن هناك 107 حالات فقط تم فيها تكرار خصم العمولة، مضيفةً أنه وبفحص أسباب خصم العمولة بشكل متكرر في الحسابات المذكورة، تبين أن ذلك يعود لإشكاليات فنية تتعلق بتصنيف الحسابات على قواعد البيانات في البنوك.

وأكدت أنه تم عكس العمولات المستوفاة وإعادتها إلى حسابات الموظفين، موضحةً أنها تتابع عن كثب عملية صرف رواتب ومستحقات الموظفين.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها تقوم بإجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، لافتةً إلى أن طواقمها الفنية تعمل على استقبال ومعالجة شكاوى الجمهور من خلال الرقم المجاني 1800500700 أو الرقم 022415250، ومعالجة أية إشكاليات أو تجاوزات يواجهها المواطنون أولا بأول.

‏وبينت أن حماية حقوق المتعاملين مع المصارف والشركات المالية المرخّصة يقع على رأس أولوياتها باعتبار ذلك حق يكفله القانون والتشريعات النافذة.