نقل 52 اسيرا من اسرى الجبهة الشعبية الى الزنازين بعد احتجاجهم على تجديد الاعتقال الاداري للمناضل بشير خيري

وطن: اعلن نادي الأسير ان إدارة سجن "عوفر" قامت بنقل 52 أسيرًا من أسرى الجبهة الشعبية إلى الزنازين بعد احتجاجهم على تجديد الاعتقال الإداريّ للمناضل بشير الخيري البالغ من العمر 80 عامًا،

علمًا أن رفاقه أعلنوا سابقًا أنهم وفي حال تم تجديد أمر الاعتقال الإداريّ بحقه سيشرعون بخطوات احتجاجية حتى تحقيق حرّيته

يشار ان هذه المرة الثالثة على التوالي الذي يجري فيها تمديد اعتقال المناضل الكبير بشير خيري