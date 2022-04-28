الاحتلال يعتقل الشاب خلف عبيات من قرية كيسان شرق بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خلف محمد عبيات في الثلاثينات، أثناء قيامه برعي أغنامه في المراعي القريبة من مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة عنوة على أراضي أهالي القرية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعودا اعتداءاتهم اليومية بحق سكان القرية، بمنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم والمراعي .

(وفا)