الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق المناضل بشير الخيري

وطن: جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداريّ بحقّ المناضل بشير الخيري البالغ من العمر 80 عامًا، وذلك للمرة الثانية، ولمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 29 أكتوبر 2021.

ويتعرض المناضل بشير الخيري لعملية مساومة من قبل الاحتلال، على أن يعترف بالتهم الموجه له مقابل إنهاء اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يرفضه، ويواصل مقاطعة محاكم الاحتلال إلى جانب المئات من رفاقه المعتقلين الإداريين.

يذكر أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 17 عامًا، وتعرض للإبعاد لمدة خمس سنوات، ومنع من السفر لفترات طويلة.

