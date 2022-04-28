الاحتلال يبعد 16 مواطنا عن الأقصى ويفرض عليهم غرامات مالية

وطن: ابعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 16 مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك، خمسة منهم عقب الإفراج عنهم شرط الإبعاد، ودفع غرامات مالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشبان: حمدي كستيرو، وبراء الطويل، وحسام الزعانين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل، لكل واحد منهم.

كما أفرجت عن الشاب يحيى جبارين من أراضي الـ48، شرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر، وعدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل، كذلك الشاب إسماعيل محيسن شرط الإبعاد عن الأقصى وباب العمود ودفع غرامة مالية .

وفرضت سلطات الاحتلال على الشبان ما يسمى بـ"كفالة الطرف الثالث"، أي في حال تم خرق الإبعاد سيتم دفع غرامة مالية بقيمة ألف شيقل.

كما أبعد الاحتلال كلا من: محمد الدقاق، ومحمد بزلميط، ومحمد مصطفى، وعماد زعانين، وجهاد قوس، وأحمد عبيد، ويونس شطارة، ويوسف كاشور، وأحمد حلواني، ومحمد حجيج، وعمر اشتي، بعد الإفراج عنهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى حتى تاريخ 15-5-2022، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500-1500 شيقل .