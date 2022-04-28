في زيارة ليومين.. أردوغان يتوجه إلى السعودية

وطن: أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الرئيس سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيبحث في اجتماعات خلال الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.

وسبق للرئيس التركي أن زار الإمارات في فبراير الماضي، للتباحث وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أشكالها، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك.

وبعد نحو عقد من الأزمات، عملت تركيا مؤخرا على تغيير سياساتها مع الدول العربية ومحاولة تصفير هذه المشكلات التي أثرت كثيرا على علاقاتها مع محيطها الإقليمي.