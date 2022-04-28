سرايا القدس تعلن دخول طائرة "جنين" المُسيرة الخدمةَ العسكرية

رام الله - وطن: كشف الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمرة، اليوم الخميس عن مُسيرة جنين التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل المقاتلون تعزيزها وتطويرها داخل في قطاع غزة المحاصر.

وأعلن أبو حمزة خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، عن عمليةِ استهدافِ جيبٍ تابعٍ لجيشِ الاحتلال قامتْ بها طائرَاتُ السرايا المُسَيّرَةُ التي دكت حصون الاحتلال عند الساعةِ الحاديةَ عشرَ من صباحِ يومَ السبتِ الموافقِ السابعِ من سبتمبرْ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشرَ، وعادَتْ إلى قواعِدِهَا بسلامٍ.

وقال أبو حمزة: "على العدوِّ أن يَحسبَ حساباتِهِ جيداً ويتفكَّرَ كيفَ هي مُسَيَّرَاتُنَا اليومَ ومَا هي قُدُرَاتُهَا بعدَ ثلاثِ سنواتٍ على هذهِ العمليةِ وما سبَقَهَا من عملياتٍ مُمَاثِلَةٍ وسنبقى على العهدِ والوعدِ وصولاً إلى اليومِ الموعودِ بتحريرِ فلسطينَ كُلِّ فلسطينَ. "