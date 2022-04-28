الاعلام العبري: الرئيس عباس التقى برئيس "الشاباك" في رام الله

وطن: التقى الرئيس محمود عباس برئيس جهاز "الشاباك" رونين بار في المقاطعة في رام الله نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال ان اللقاء جاء على ضوء "التوتر في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية".

وقال موقع "كيباه حدشوت" العبري، إن "الهدف من الاجتماع كان محاولة لتهدئة المنطقة، وتخفيف التوترات مع قرب نهاية شهر رمضان، إثر المواجهات العنيفة بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في المسجد الأقصى، وفي مواقع مختلفة في الضفة الغربية".

وسبق ان التقى الرئيس عباس ببار اكثر من مرة منذ توليه منصبه، حيث سبق ان التقيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد شهر من تولي بار منصبه.