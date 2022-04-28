بعد ساعات من لقاء الرئيس عباس .. الملك الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة

وطن: غادر الملك الأردني عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبد الله، صباح اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله غادرا اليوم عمان، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

وكان الملك عبد الله قد استقبل مساء امس الرئيس محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بعد ان أقلتهم طائرة مروحية أردنية من مقر المقاطعة في رام الله الى عمان.