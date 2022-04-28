الاحتلال ينقل الاسير عواودة المضرب منذ 57 يوما الى مستشفى مدني بعد تدهور حالته الصحية

وطن: أفاد نادي الاسير الفلسطيني ان سلطات الاحتلال نقلت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 57 يومًا ضد اعتقاله الإداري بشكل عاجل من عيادة سجن "الرملة" إلى إحدى المستشفيات "المدنية" التابعة للاحتلال وذلك بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ.

يذكر أن الاسير عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.