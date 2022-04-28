بعد علاقات متوترة لسنوات.. اردوغان يزور السعودية اليوم

وطن: قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيبحث في اجتماعات خلال الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول اواخر عام 2018.

واتهم أردوغان "أعلى مستويات" الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله، لكن أنقرة خففت حدة تصريحاتها كثيرا منذ ذلك الحين.

(المصدر- سويس انفو/رويترز)