الاحتلال يستدعي 6 كتائب من قوات الاحتياط لحماية "خط التماس" بالضفة

وطن: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن استدعاء 6 كتائب احتياط للعمل على طول خط التماس مع الضفة الغربية بدلًا من القوات النظامية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه سيتم نشر هذه القوات خلال 3 أسابيع على الأقل، وذلك بقرار من رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي.

وستخدم تلك القوات بدلًا من النظامية التي انتشرت على طول خط التماس بعد العمليات الأخيرة ولتأمين سد الجدار، وللحفاظ على استمرار التدريبات في صفوف قوات الاحتلال النظامية، بحسب نفس المصدر.

(المصدر- القدس دوت كوم)