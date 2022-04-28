صرف رواتب الأسرى من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات اليوم

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه سيتم ابتداء من ظهر اليوم الخميس، صرف رواتب الأسرى من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الوطن، ومن خلال الصرافات الآلية التابعة لمكاتب البريد.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الإدارة العامة للبريد التابع لوزارة الاتصالات، أبلغتها أن مكاتب البريد في كافة المحافظات ستفتح ابوابها لاستكمال صرف الرواتب يومي الجمعة والسبت في الأوقات التالية:

يوم الجمعة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا

يوم السبت من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا..