صورة الزمن الجميل

كتبت : امل خريشة

حملتني هذه الصورة الى الزمن الجميل، زمن الانتفاضة المجيدة في ١٩٨٧، بالضبط عندما كانت الاهداف الوطنية واضحة وتشكل اجماع شعبي وطني لكن للأسف الشديد جرى الالتفاف عليها باسم سلام يعكس مصالح اللجنة الرباعية وانظمة العار التطبيعية، والتي جوهرها بالاساس صيانة مصالح دولة الاحتلال، فقسمت الارض والشعب والقضية.

شكرا للقدس التى تحمي مضامين الهوية الوطنية، شكرا لها وهي التى بقيت محصنة ضد اوهام اوسلو، شكرا للقدس التى حمل صمودها انتصارات متلاحقة ومتراكمة ضد سياسات التهويد، شكرا للقدس التى تصر على وحدتنا وطوحنا وحقوقنا المشروعة في الحرية اولا بعيدا عن اوهام أوسلو والسلام الاقتصادي وتقليص الصراع، شكرا للقدس التى تفرض على اطراف النظام الدولي المسيطرة على المنطقة ككل بأن تهرول وتهتم عبر بيانات ومواقف ترفض ما جرى في باحات الاقصى وفي داخله من اعتداءات لقوات الاحتلال، رغم انشغالها في اوكرانيا وبالصين.

الشكر موصول للصبايا والامهات والجدات اللواتى يقاومن الغاصب جنبا الى جنب مع شباب ورجال واطفال فلسطين.

شكرا لكل قوى التضامن العالمية والعربية التى تساند القدس عاصمة فلسطين، العصية على الاستسلام.