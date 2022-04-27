مؤسسة منيب وانجلا المصري تواصل مشاريعها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك

وطن: واصلت مؤسسة منيب وانجلا المصري مشاريعها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك والتي تضمنت دعم العديد من المؤسسات الخيرية وتنفيذ مجموعة من المبادرات في مختلف محافظات الوطن.

وتضمنت مشاريع مؤسسة منيب وانجلا المصري دعم حملة سهم الوفاء للقدس من خلال صندوق ووقفية القدس ، وحملة رمضان الخير للجنة زكاة نابلس وكذلك تنفيذ مشروع السلال الغذائية في قطاع غزة ، وكذلك سيتم تنفيذ مشاريع أخرى في بلدة بيتا ومخيم جنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

من جهته هنأ منيب رشيد المصري أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك واقتراب حلول عيد الفطر المبارك ، متمنيا أن يعود على شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال .

وأكد المصري بأن هذه المشاريع في إطار الواجب وطني والديني والتكافل والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد مؤكدا حرص مؤسسة منيب وانجلا المصري على تعزيز مساهماتها الخيرية والتنموية .