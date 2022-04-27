مرسوم رئاسي: تفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن تفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني.

واستنادا للنظام الاساس لمنظمة التحرير والقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة والعشرين بتفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني كاملة وعلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين، تحقيقا للمصلحة العامة.

ويكون ذلك الى حين انتخاب مجلس تشريعي وفقا لاحكام القانون الاساسيى وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتوليه لصلاحياته القانونية أصولاً، توضع الامانة العامة مع المجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت مسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني.

ويلغى كل مايتعارض مع احكام هذا القرار، وعلى الجهات الخاصة كافة، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.