الأونروا تحول 1.2 مليون دولار لعائلات تضررت منازلها كليا في غزة

وطن: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأربعاء، عن تحويلها 1.2 مليون دولار للبنوك في قطاع غزة، لصرفها لـ69 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال العدوان الأخير في مايو الماضي.

وقالت الأونروا في بيان لها، الأربعاء: "تم تحويل دفعات مالية جديدة للبنوك في قطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي".

وأوضحت أن "هذا المبلغ سيقدم كدفعات لـ 69 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال عدوان مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضاف البيان، "كما تم تحويل 340 ألف دولار أمريكي ليتم دفعها كمساعدات نقدية لـ 137 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل جزئي لتمكينهم من إصلاح منازلهم.