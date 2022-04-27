بورصة موسكو تواصل الارتفاع

وطن: ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 4%، كذلك واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية.

وبحلول الساعة 3:43 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.48% إلى 2399.09 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.01% إلى 1039.76 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم صعد سهم شركة "غازبروم" الروسية بنسبة 3.85% إلى 234.50 روبل.

وفي سوق العملات المحلية، عززت العملة الروسية مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 81 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.70 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.31 روبل إلى 75.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.