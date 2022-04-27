6 شهور من العمل تحتاج كل واحدة من نوافذ "الاقصى" التي حطمها الاحتلال

وطن: اكد حرفيون مختصون ان كل واحدة من نوافذ المسجد الأقصى المزخرفة التي حطم جنود الاحتلال 10 منها خلال اقتحاماتهم الأخيرة للمسجد، تحتاج 6 شهور من العمل لإنجازها.

وقال مدير دائرة الاعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق تعقيبا على ما حطمه جنود الاحتلال من نوافذ ملونة في المسجد الأقصى خلال الاعتداءات التي استهدفته والمصلين مؤخرا، بان " هذه الشبابيك صنع يدوي وكل شباك منها يحتاج حوالي 6 شهور شغل". لإتمامه

ويقول صانعوها "انها ليست مجرد نوافذ، بل تصنع يدويا بأيدي فنيين فلسطينيين، حيث يتم تصميم هذه النوافذ على الطراز الإسلامي، وتسمى الشمسيات والقمريات، ويوجد في الأقصى 56 واحدة، تعرضت 10 منها للتكسير في مايو أيار 2021 وحطمت 48 منها بعد حرق الأقصى في أغسطس اب 1969."

وكتب الناشط المقدسي احمد البخاري على صفحته على الفيسبوك ان "علاء المحتسب حرفي فلسطيني خبير يرمم الزجاج المعشق لنوافذ المسجد الأقصى في ورشته داخل الاقصى، ويستغرق العمل في كل واحدة ستة اشهر، ويأتي الاحتلال ويدمرها في دقيقة في كل اقتحام للمصلى القبلي."

وقال يوسف النتشة المتخصص بتاريخ القدس والاقصى: "ان عمل شباك مساحته متر مربع يستغرق ما بين 120-150 ساعة عمل مضنية."

(المصدر- موقع بكرا)