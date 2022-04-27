التحالف الشعبي للتغيير يطلق نداء لدعم حقوق المعلمين النقابية والمعيشية

وطن: أطلق التحالف الشعبي للتغيير نداءً لدعم حقوق المعلمين النقابية والمعيشية، معلنا مساندته ودعمه لنضالات المعلمين النقابية بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والنقابية.

وقال التحالف الشعبي، في باين له وصل وطن، الأربعاء، إنه باهتمام عال استئناف معلمي المدارس الحكومية لحركتهم المطلبية من اجل حياة كريمة وتمثيل ديمقراطي ومستقل من خلال تشكيل نقابة مستقلة لتمثيل المعلمين الحكوميين وفي هذا السياق.

وطالب التحالف كافة القوى والفعاليات الشعبية والوطنية برفع الصوت عاليا بالوقوف إلى جانبهم ودعم مطالبهم بزيادة العلاوة المهنية إلى 100%، اسوة بالقطاعات المهنية الاخرى كالممرضين ودفع علاوة غلاء المعيشة بشكل منتظم سنويا، حسب الاحصاء المركزي وكذلك الموافقة والواضحة والصريحة على إنشاء نقابة المعلمين والشروع في خطط عملية في تجسيد ذلك أسوة بالأطباء والمهندسين وغيرهم وبما يتيح المجال لتمثيل جمهور معلمي المدارس الحكومية بشكل ديمقراطي وحر عبر انتخابات دورية.

كما طالب الرئاسة والحكومة بتحمل مسؤولياتها بتأمين اهم وأكبر قطاع خدماتي في فلسطين بتأمين حياة كريمة للمعلم تليق بإنجازاته وعطائه، حتى لا تتكرر هذه المعاناة دوريا كل بضع سنوات، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي توجه إلى قطاعات أقل أهمية مجتمعية كالأمن إلى قطاعي التعليم والصحة وهما الأكثر أهمية لصمود أبناء شعبنا على أرضه.

ورفض التحالف أية إجراءات عقابية فردية أو جماعية ضد المعلمين الممتنعين عن العمل احتجاجا على صعوبة ظروفهم الاقتصادية والنقابية، فحق الاضراب مكفول وفق كل المواثيق المحلية والدولية، ويطالب المؤسسات الحقوقية الوقوف إلى جانبهم واسنادهم، وفق البيان.

وأكد التحالف أن النضالات المطلبية حق للموظفين وعلى المسؤولين تلبية احتياجاتهم وتأمينها.