صحة الاحتلال تعلن عن حملة تطعيمات واسعة ضد شلل الأطفال

وطن: أعلنت صحة الاحتلال اليوم، الأربعاء، عن توسيع حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال (بوليو)، والتي كانت قد بدأتها في القدس، قبل ثلاثة أسابيع، في أعقاب تشخيص إصابة أطفال بالفيروس، بينهم طفلة عانت من شلل.

يشار إلى أن التطعيم ضد فيروس البوليو يُمنح للأطفال في سن 2 – 18 شهرا، من خلال ست جرعات، بينها جرعتان تحتويان على فيروس حي مستضعف. كما تُمنح جرعة معززة أخرى لطلاب الصف الثاني الابتدائي، في سن 7 أعوام.

وقررت صحة الاحتلال في إطار حملة التطعيمات الحالية تبكير إعطاء جرعتي التطعيم الأولتين للأطفال إلى سن ستة وعشرة أسابيع، من أجل منحهم مناعة أسرع.

وفي موازاة ذلك، تُبكّر الصحة إعطاء الجرعة الأولى من التطعيم الذي يحتوي على فيروس حي مستضعف إلى سن عشرة أسابيع، وإعطاء الثانية بعد ذلك بأربعة أسابيع.