استشهاد 4 جنود سوريين في عدوان اسرائيلي على دمشق فجر اليوم

وطن: قالت وزارة الدفاع السورية إن أربعة جنود سوريين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في عدوان صاروخي إسرائيلي على نقاط في محيط العاصمة دمشق.

وأضافت في بيان نشرته على فيس بوك أن العدوان أسفر أيضاً عن بعض الخسائر المادية.

وشن جيش الاحتلال، عدة غارات على مناطق متفرقة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق، دون التبليغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة".

وأفادت مصادر سورية، بأنه تم اعتراض أربعة صواريخ في حين سقط صاروخين آخرين على هدف في جبل قاسيون.

وفي التاسع من أبريل / نيسان الجاري، شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" هجومًا استهدف نقاطا في المنطقة الوسطي بسوريا.