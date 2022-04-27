جنين على خط الاشتباك .. استشهاد الشاب احمد مساد

وطن: استشهد الشاب أحمد مساد (18 عاما) من بلدة برقين، وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

واستشهد مساد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة.

وقالت وزارة الصحة ان العدوان على جنين خلف 3 إصابات بالرصاص الحي (وضعها مستقر): إصابة فتى 16 عاماً برصاصة في القدم، إصابة شاب 19 عاماً برصاصة في الحوض، إصابة بالقدم واليد لشاب 19 عاماً

وعاشت مدينة جنين وبلداتها المحيطة ليلة من المواجهة والاشتباكات بعد ان اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وشهدت جنين اشتباكات مسلحة في اكثر من منطقة، خلال تصدي المقاتلين لقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم جنين، كلا من: عاصم جمال أبو الهيجا نجل الاسير جمال ابو الهيجا حيث اعتدت قوات الاحتلال على والدته وحطمت محتويات منزله ، كما اعتقلت يزن مرعي، ونضال أمين خازم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها قباطية، وهم: ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب.