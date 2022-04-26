صحة غزة تعلن عن أول حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب
26.04.2022 11:52 PM
وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب في إطار متابعة وزارة الصحة لما تم تسجيله عالميا من حالات التهاب كبدي مجهولة العامل المسبب و تفعيل منظومة الترصد لمثل هذه الحالات.
وأعلنت وزاره الصحة في غزة عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب وهي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من التهاب كبدي حاد وشديد استدعى دخوله الى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب.
وتقوم الطواقم الطبية المعنية بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات اخرى.