نتنياهو منع صفقة تبادل أسرى مع حماس رغم مصادقة أجهزة الاحتلال الأمنية

وطن: كشف تقرير، مساء الثلاثاء، عن وثيقة "سرية للغاية" صدرت عن أجهزة الاحتلال الأمنية في آب/ أغسطس 2018، منحت هذه الأجهزة من خلالها موافقتها على المضي قدما في إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ضمن تسوية أوسع مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، عقب جولة تصعيدية استمرت ليومين، الأمر الذي منعه رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو.

وجاءت الوثيقة التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، ممهورة بتوقيع الرئيس السابق للشاباك، نداف أرغمان، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان)، تَمير هايمان، والرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، والمُنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين في دولة الاحتلال، يارون بلوم؛ والرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال ، غادي آيزنكوت.

ومثلت الوثيقة، بحسب القناة، دعم الأجهزة الأمنية لنتنياهو لإتمام الصفقة التي تبلورت حينها ووصفتها القناة بأنها "الفرصة الأقرب" للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس منذ العدوان الذي شنته حكومة الاحتلال على قطاع غزة في تموز/ يوليو عام 2014.

وذكرت القناة أنه "بعد أيام قليلة من جولة القتال التي اندلعت في آب/ أغسطس 2018، وتحديدا في يوم الأحد الموافق 19 من الشهر ذاته، عقد قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية جلسة دراماتيكية حول قضية الأسرى والمفقودين دعا إليها آيزينكوت وشارك فيها أرغمان وهايمان وكوهين وبلوم".

وأضاف التقرير أن قادة أجهزة الاحتلال الأمنية اعتبروا حينها أن "الظروف الراهنة هي الأفضل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى"، وأن "الثمن الذي ستقدمه إسرائيل لحركة حماس للحصول بالمقابل على الجنديين الإسرائيليين اللذين تعتبرهما إسرائيل مقتولين (هدار غولدين وأورون شاؤول) بالإضافة إلى المدنيين اللذين تعتبرهما على قيد الحياة (أبرا منغستو وهشام السيد)، هو ثمن "معقول"."

وعنونت "الوثيقة السرية" بـ"مبادرة رؤساء الأجهزة الأمنية ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع غزة"، واستعرض كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية المشاركة في الاجتماع من خلال الوثيقة "الخطة الإسرائيلية المفصلة لإتمام الصفقة، وشملت الاتفاق حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل".

وتضمنت المرحلة الأولى من "الخطة الإسرائيلية" لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس، بحسب التقرير، وقفا متبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، ورفع القيود المدنية التي يفرضها الاحتلال على القطاع المحاصر، بما في ذلك فتح حاجزي كرم أبو سالم وبيت حانون وتوسيع مساحة الصيد في غزة وإتمام خطة زيادة إمدادات الكهرباء لقطاع غزة وحل مشكلة الرواتب بتمويل قطري.

والمرحلة التالية تتعلق بالصفقة نفسها، بما في ذلك الإفراج عن أسرى حركة حماس، بمن فيهم المعتقلون خلال الحرب على غزة عام 2014 (رفضت الرقابة العسكرية نشر عدد الأسرى الذي نصّت عليه الوثيقة)، باستثناء الأسرى الذين تعتبر سلطات الاحتلال أنهم شاركوا "في نشاط كبير للمقاومة". كما ينص أحد البنود على أنه "لن يتم إطلاق سراح الاسرى الذين وصفتهم بالملطخة أيديهم بالدماء".

في المقابل ستطلق حماس سراح الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة. وتناولت المرحلة الثالثة من الخطة تعزيز ما تصفه حكومة الاحتلال بـ"الخطوات والإجراءات المدنية والاقتصادية" لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتنص الوثيقة بشكل مباشر على أن "تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن عملية التسوية، قد يؤدي إلى تضاؤل فرص التوصل إلى حل خاص بإعادة الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين) لسنوات طويلة مقبلة".

وأفاد التقرير بأن قادة الأجهزة الأمنية (الشاباك والموساد والجيش الإسرائيلي ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين) قدموا الوثيقة لرئيس مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس حكومة الاحتلال، مئير بن شبات، وإلى رئيس الحكومة في ذلك الحين، نتنياهو، الذي دعا إلى جلسة أخرى لمناقشة المسألة بحضوره، وجرى خلالها استعراض مفصل للخطة.

وبحسب التقرير فإن "نتنياهو رفع الجلسة، وتعهد باتخاذ قرار في هذا الشأن خلال فترة قصيرة، لكن لم يتم إجراء مزيد من المناقشات في هذه المسألة، ولم يوافق نتنياهو على المضي قدمًا في الخطة، ولم يتم عقد صفقة تبادل أسرى".

المصدر: عرب 48