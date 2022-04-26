أكثر من 65 الف مصل ادوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - وطن: أدى 65 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح مساء اليوم الثلاثاء في المسجد الاقصى.

وقالت الاوقاف الاسلامية أن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين توافدوا بعد تناول وجبة الإفطار؛ لأداء صلاتي التراويح والعشاء في المسجد، رغم تضييقات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على المصلين، وتوتر الأوضاع بـ "الأقصى" منذ بداية الشهر الكريم، وخاصة عند ساحة "باب العامود".