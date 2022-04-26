وزارة الاقتصاد تنشر قوائم اصناف منتجات شركة "شتراوس" لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا

وطن: بالصور: حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، جمهور المستهلكين، من شراء اصناف من منتجات شركة "شتراوس" الإسرائيلية، المدرجة في القوائم المرفقة، بعد إثبات الفحوصات وجود بكتيريا السالمونيلا في خطوط الإنتاج في الشركة المصنعة.

وبينت الوزارة في بيانها ان طواقمها وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة تقوم بالتحفظ على اصناف الشركة المرفقة وفق الاصول المتبعة، داعية التجار الى التوقف عن عرض منتجات الشركة على رفوف المحال التجارية، و ارجاعها للشركة فوراً تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وبينت الوزارة ان هناك تنسيق وتعاون مع الموردين الاساسيين لمنتجات شترواس والتزامهم بقانون حماية المستهلك بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك.



وفيما يلي قائمة الاصناف التي تحتوي على بكتيريا السالمونيلا: