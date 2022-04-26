نقابات ومنظمات تونسية تطالب بعزل دولة الاحتلال واعتبارها كيانا خارجا عن القانون الدولي





وطن: طالب المجتمع المدني والنقابي التونسي بمختلف منظماته و تشكيلاته النقابية والجمعياتية بوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وضرورة عزل دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتباره كيانا خارجا عن القانون الدولي.

وقالت النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تونس، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه يُتابعُ بقلقٍ عميق واستنكار شديد حملة القمع الشرسة التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحقّ عموم أبناء الشعب الفلسطيني وفي مُقدّمتهم سكان القدس المحتلة، ومن تقييد لحرية العبادة ومنع وصول المُصلّين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى والى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم.

واعتبر المجتمع المدني التونسي في بيانه، أن اعتداءات قوات الاحتلال ضدّ المدنيين الفلسطينيين تجاوزاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني و كافة المعاهدات والاتفاقيات، وخطّة واضحة لتغيير الوضع القانوني و التاريخي للقدس ولإفراغها من سُكّانها الشرعيين.

وأضاف البيان: إزاء هذا الصلف و التعّنت و الضرب عرض الحائط بكافة الأعراف الدولية ، فإننا نرى أنه قد حان الوقت لعزل كيان الاحتلال والفصل العنصري"الإسرائيلي" و اعتباره كيانا خارجا عن القانون و وضعه في القائمة السوداء للمجموعات و التنظيمات و الدول التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة و للقواعد الآمرة في القانون الدولي و الدولي الإنساني.

وطالب النقابات والمنظمات التونسية بـ"التسريع بوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني و وضعه تحت الحماية الدولية، ونُجدّدُ تأييدنا للحقّ الفلسطيني المشروع و غير القابل للتصرّف و التجاوز في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس".

فيما يلي المنظمات الموقعة على البيان:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

4-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

5-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

6-الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

7-الجامعة التونسية لمديري الصحف

8-النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل

9-جمعية متطوعون

10-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

11-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

13-فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين

14-جمعية الكرامة

15-لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

16-ائتلاف صمود

17-جمعية بنا للإعلام والتنمية

18-منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

19-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

20-جمعية بيتي

21-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

22-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

23-منتدى التجديد

24-الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

25-التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

26-الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

27-جمعية وشم

28-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

29-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

30-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

31-الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

32-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

33-جمعية نشاز

34جمعية تالة المتضامنة

35-جمعية الفن شارع

36-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

37-الجمعيـــة التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

38-جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والإبداع